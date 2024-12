Anteprima24.it - Muscarà: “La Regione Campania tradisce gli artigiani. Bilancio miope e disattento”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUna condanna forte e senza appello aldi previsione dellaarriva dalla consigliera indipendente Marì, che punta il dito contro la gestione politica di questi ultimi nove anni e il trattamento riservato al comparto artigianale campano, composto da oltre 75mila imprese e 220mila addetti. “Quello che emerge dall’audizione in Consiglio Regionale non è soltanto la bocciatura di un, ma di un’intera visione politicae irriguardosa nei confronti di un settore che rappresenta una parte essenziale del tessuto economico e sociale della. Le piccole produzioni e glilocali, che da sempre sosteniamo come forza propulsiva del territorio, sono stati completamente ignorati nelle scelte della Giunta regionale”, dichiara