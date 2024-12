Quotidiano.net - Maximall Pompeii inaugurato a Torre Annunziata: 1.500 nuovi posti di lavoro previsti

La nascita del, il centro commerciale da 200mila metri quadratiquesta mattina aalla presenza anche del governatore della Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Corrado Cuccurullo, potrebbe consentire la creazione di quasi 1.500di. Sono le stime di Paolo Negri, founder e seo di IrgenRE Group, l'azienda specializzata nella realizzazione diformat immobiliari che ha curato la realizzazione del complesso che punta a diventare il centro commerciale esperienziale più grande del Sud Italia, grazie ad un investimento di oltre 200 milioni di euro che hanno avuto come obiettivo quello di rigenerare l'area e produrre ricchezza per la comunità ed il territorio. In occasione dell'apertura al pubblico dell'hub, che sorge a 600 metri dagli scavi di Pompei, Negri ha parlato di "una promessa divenuta realtà, di un'occasione enorme che avrà una ricaduta positiva sul tessuto sociale e occupazionale di un'area vastissima.