Sport.quotidiano.net - Legnago Salus di Contini sfida l'Ascoli: obiettivo salvezza dopo il successo a Pescara

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ildi Matteonel match odierno (avvio alle 15) proverà a tornare in campo con l’di rifilare un altro scherzetto. La vittoria diper 1-0 ha galvanizzato la formazione veneta che, nonostante l’ultima posizione di classifica, adesso può davvero tornare a credere in una rincorsa. Per farlo chiaramente dovrà battere anche l’di Mimmo Di Carlo. Il tecnico del Picchio alla vigilia del confronto è tornato puntualmente in silenzio ma, come per magia, riacquisterà la voce oggi al termine della partita per commentare le vicende del campo di fronte ai giornalisti di. "è sicuramente cambiata la classifica – commenta–. Siamo riusciti a smuovere la situazione e usciamo dacon un morale di certo più alto rispetto a due domeniche fa.