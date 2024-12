Ilfattoquotidiano.it - L’abbraccio Russia-India: “Mezzo milione di barili di petrolio al giorno per 10 anni”. Così Modi aiuta Putin (anche ad aggirare le sanzioni Ue)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un accordo valido diecidiala fronte di un corrispettivo complessivo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 13 miliardi di dollari. È questo il pilastro dell’intesa che, stando alle indiscrezioni riportate da Reuters, l’ha firmato con laper garantirsi un afflusso costante die alimentare, ma non solo, la propria economia in grande crescita. Il contratto tra la russa Rosneft e l’na Reliance rappresenta quello più significativo mai siglato da Nuova Delhi e Mosca sul fronte dell’energia. Del resto, il Paese asiatico ha reso progressivamente più calorosa la sua relazione bilaterale con la Federazione russa fin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, astenendosi dal sanzionare le esportazioni di greggio del gigante degli idrocarburi. L’è un mercato potenzialmente enorme: è già il terzo consumatore mondiale die la scorsa estate Nuova Delhi ha sopravanzato Pechino come principale importatore di greggio proveniente da Mosca.