Ilfattoquotidiano.it - La Germania, la crisi e lo spavento della povertà. L’allarme dei banchi alimentari: “Da inizio guerra assistiti aumentati del 50%”

“Dall’d’aggressione all’Ucraina, ihanno avuto in media il 50% in più di clienti a livello nazionale”. Lasi riscopre un po’ più povera e a testimoniarlo è il presidente dell’organizzazione nazionale che raggruppa i, Andreas Steppuhn. I dati dicono che isostengono ormai circa 1,6 milioni di persone e circa il 60 per cento delle strutture, secondo l’organizzazione di categoria, deve ridurre la distribuzione. Un terzo sta cercando di lavorare con fermi temporanei o liste di attesa; altre razionano il cibo.“Con soluzioni come queste icercano di restare a galla ed allo stesso tempo di aiutare quante più persone possibile” ha dichiarato Steppuhn. Il costovita è aumentato, ma i salari e le pensioni non altrettanto, e il numero dei bisognosi è cresciuto.