Ilrestodelcarlino.it - Il Pd: “No a Vannacci testimonial della città”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Porto San Giorgio (Fermo) – Forse il generale Roberto, eurodeputatoLega, si aspettava e magari augurava che la sua venuta a Porto San Giorgio per la seconda volta nel giro di pochi mesi, potesse costituire motivo di polemiche comunque utili a far saperesua presenza inad un pubblico più vasto. È stato subito accontentato dal Pd, il cui segretario cittadino Michele Amurri ha diffuso una nota con cui, ribadita la siderale distanza politica dei Dem dal generale, prende pesantemente di mira il sindaco Valerio Vesprini il quale definisce “civica” la sua amministrazione ma tale non sarebbe. Prendendo spunto proprio dalle dichiarazioni del sindaco in merito alla venuta del leghista che fanno dire al segretario del Pd: “Stiamo sempre più cadendo nel ridicolo”. Quindi Amurri precisa che “non è la censura del generale” l’obiettivo dei Dem i quali, tuttavia non possono non sottolineare “alcune grosse contraddizioni e strafalcioni del primo cittadino il quale ha detto addirittura che il personaggiodeve essere considerato un veicolo di attrazione di presenze nella nostra, una specie di ’’ che, a detta di Vesprini “se è tornato una seconda volta, si vede che la nostra è unaattrattiva”.