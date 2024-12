Anteprima24.it - Concerto di Natale, esibizione dei Solisti dell’Accademia di Santa Sofia a Istanbul

Tempo di lettura: 2 minutiIdisi sono esibiti ain Turchia per ildinella splendida Chiesa cattolica dei Santi Pietro e Paolo in Galata. Un evento speciale dedicato alla Comunità italiana di, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi che ha patrocinato l’evento promosso dall’Istituto Italiano di Cultura diin collaborazione con il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) e la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. L’organigramma è guidato da Riccardo Zamuner, accanto al suo violino quello di Lorenza Maio, Francesco Solombrino (viola), Arianna Di Martino (violoncello), Gianluigi Pennino (contrabbasso). Con i giovani e talentuosi artisti il noto soprano Nunzia De Falco.