Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-12-2024 ore 18:30

Luceverdevedi trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani intenso ilsul Raccordo Anulare con rallentamenti e code a tratti lungo le due carreggiate molto trafficata anche la tangenziale est Filiberto San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII allo svincolo A24 lunghe Code in uscita dasulla Flaminia dalla tangenziale al Raccordo Anulare una stazione con corteo partita alle 18 da Piazza del Pigneto alla volta di Piazza Vittorio Emanuele II per correre a via Casilina piazzale labicano via Statilia via Santa Croce in Gerusalemme e via Conte Verde fino alle 20 possibili chiusure e bravi Stop per le linee bus chiusa al transito alla Circonvallazione Casilina 3 via Casilina e via del Pigneto riprenderà alle 20 e fino alle 3 di domattina lo sciopero nel trasporto pubblico ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito