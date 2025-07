Clamoroso! Sock ex 8 del mondo torna dopo due anni Giocherà in doppio con un miliardario 59enne

Una reunion inattesa scuote il mondo del tennis: l’ex numero 8 mondiale Sock torna in campo dopo due anni, questa volta in doppio con il miliardario Bill Ackman, 59 anni, e tre Slam vinti come doppista. Grazie a una wild card, i due esordiranno nel Challenger su erba di Newport, dando vita a un mix sorprendente di sport e business. L’imprenditore scherza: "Non ho mai incontrato Jack, potevo giocare con Kyrgios."

L'americano, tre Slam vinti come doppista, e Bill Ackman (patrimonio stimato in 9,3 miliardi di dollari) esordiranno nel Challenger su erba di Newport grazie a una wild card. L’imprenditore: “Non ho mai incontrato Jack finora, potevo giocare con Kyrgios”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Clamoroso! Sock, ex 8 del mondo, torna dopo due anni. Giocherà in doppio con un miliardario 59enne

