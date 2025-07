Inter trattativa in corso per la futura Under-23! Il calciatore – Sky

L’Inter si prepara a lanciare una nuova sfida con l’Under-23, un progetto ambizioso che mira a consolidare il settore giovanile e a dare spazio ai talenti emergenti. Secondo Sky Sport, la trattativa in corso promette di rivoluzionare il modo in cui il club forma i propri giocatori, creando un mix vincente tra giovani promesse e veterani esperti. Il futuro dell’Inter Under-23 è ormai alle porte, e le strategie della dirigenza sono in pieno fermento per comporre una squadra all’altezza delle aspettative.

L’Inter Under-23 sarà una squadra composta da un mix di giovani e giocatori di esperienza adatti al campionato di Lega Pro. Da Sky Sport una novità sull’ultima trattativa. IL FUTURO – L’ Inter Under-23 sarà un esperimento per il club nerazzurro. Da agosto la squadra parteciperà al campionato di Serie C e non è ancora ufficiale la presenza in uno dei tre gironi. Arriverà a breve, ma la dirigenza già lavora per comporre la compagine a disposizione dell’allenatore Stefano Vecchi. La rosa sarà un mix di giovani e giocatori d’esperienza, alcuni sono stati già confermati dalla Primavera che ha vinto l’ultimo scudetto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, trattativa in corso per la futura Under-23! Il calciatore – Sky

