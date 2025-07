Ciarambino | Una nuova proroga per le graduatorie concorsuali

Grazie a un'importante novità approvata dal Consiglio regionale, le graduatorie concorsuali regionali approvate tra il 2 maggio 2024 e la pubblicazione della norma avranno una proroga di un anno, offrendo maggiore stabilità e opportunità ai candidati. Questa misura, firmata anche dal collega Picarone, si estende non solo a Regione e Sanità, ma anche ad altri settori strategici, garantendo un supporto concreto a chi aspira a una carriera pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono grata al Consiglio regionale per aver dato ampio consenso ai due emendamenti firmati da me e dal collega Picarone. Grazie ai quali tutte le graduatorie regionali approvate tra il 2 maggio 2024 e la data di pubblicazione della norma godranno di un anno di proroga rispetto alla loro naturale scadenza. E il secondo emendamento chiarisce che la proroga delle graduatorie riguarda non solo Regione e Sanità, ma anche tutti gli Enti strumentali e le Agenzie regionali come ad esempio Aretur, Arus e altri”. Lo dice Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ciarambino: “Una nuova proroga per le graduatorie concorsuali”

In questa notizia si parla di: graduatorie - proroga - ciarambino - concorsuali

Concorsi e assunzioni Pa, Pd chiede proroga graduatorie idonei, governo fa muro: “Scorrimento non obbligatorio” - Il dibattito sui concorsi e le assunzioni nella pubblica amministrazione si intensifica in seguito alla richiesta della PD per la proroga delle graduatorie degli idonei.

Ciarambino: una nuova proroga per le graduatorie concorsuali; Proroga graduatorie: Ciarambino, è un'operazione virtuosa; Graduatorie concorsi: pronta la proroga di 12 mesi.

Ciarambino: una nuova proroga per le graduatorie concorsuali - L'articolo Ciarambino: una nuova proroga per le graduatorie concorsuali proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Proroga graduatorie: Ciarambino, è un'operazione virtuosa - Proroga graduatorie: Ciarambino, è un'operazione virtuosa Riguarda tutte quelle che sono in essere alla data del 1 maggio NAPOLI , 18 luglio 2024, 18:53 ... Si legge su ansa.it