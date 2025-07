Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea si indaga per favoreggiamento | diffusa una nuova foto del 26enne rintracciata l' ex fidanzata

Dopo la laurea, Andrea Cavallari è scomparso, scatenando un'ampia attenzione mediatica e investigativa. La Procura di Bologna ha diffuso una sua foto recente, mentre si cerca di ricostruire il suo percorso e i motivi della sua fuga, anche attraverso l’interrogatorio dell’ex fidanzata. Le indagini, affidate al nucleo investigativo regionale, sono cruciali per fare luce sulla vicenda. La verità potrebbe emergere presto, rivelando dettagli sorprendenti.

La Procura di Bologna ha autorizzato la diffusione di una foto recente di Andrea Cavallari (quella che vedete sopra). Le indagini sono state affidate al nucleo investigativo regionale della. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea, si indaga per favoreggiamento: diffusa una nuova foto del 26enne, rintracciata l'ex fidanzata

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - In un breve momento di gioia e condivisione, quattro amici si erano ritrovati nel cuore di Bologna per celebrare un traguardo importante, la laurea di Andrea Cavallari.

Ancora in fuga Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la #strage di #Corinaldo ed evaso dopo un permesso premio per potersi laureare all'Università di Bologna. Irreperibile anche la fidanzata. A prenderlo al carcere bolognese della Dozza, giovedì sc

