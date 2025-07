Slow Horses | La serie Apple TV+ avrà una settima stagione

La serie di successo "Slow Horses" su Apple TV+ si prepara a conquistare ancora il pubblico con una settima stagione, confermando il suo status di capolavoro del genere. Tra trame avvincenti, personaggi indimenticabili e un ritmo serrato, questa produzione continua a sorprenderti. Con una quinta stagione in arrivo nel settembre 2025 e la sesta già annunciata, l'attesa per il nuovo capitolo nel 2027 si fa ancora più intensa. La suspense è servita!

La serie di successo Slow Horses ha ottenuto il rinnovo da Apple TV+ per una settima stagione. Tra le serie televisive più apprezzate da pubblico e critica degli ultimi anni, Slow Horses ha ottenuto il via libera per una settima ondata episodica, con una quinta stagione è attesa per settembre 2025, ed una sesta solo annunciata qualche tempo fa. Presumibilmente la release su Apple TV+ di questa nuova stagione potrebbe cadere nel corso del 2027. Quanto aspettate i nuovi episodi di Slow Horses? Rispondete nei commenti. Slow Horses Cosa Sappiamo della Serie. “ Slow Horses ” è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Slow Horses | La serie Apple TV+ avrà una settima stagione

In questa notizia si parla di: slow - horses - serie - settima

Nuovo thriller crime netflix con l’86% su rotten tomatoes perfetta fusione tra slow horses e the killing - Scopri il nuovo thriller crime su Netflix con l’821786, acclamato da Rotten Tomatoes! Questa serie rappresenta una perfetta fusione tra le atmosfere di Slow Horses e The Killing, confermando il suo ruolo di protagonista nel genere crime drama.

Slow Horses inarrestabile: Apple TV+ rinnova la serie per una settima stagione, prima del debutto della quinta; Slow Horses, la serie con star Gary Oldman, ottiene il rinnovo per la stagione 7; Slow Horses è stato rinnovato per una settima stagione.

Slow Horses inarrestabile: Apple TV+ rinnova la serie per una settima stagione, prima del debutto della quinta - Apple TV+ non ci pensa due volte e si tiene stretta Slow Horses, piccolo capolavoro con Gary Oldman, rinnovandola con largo anticipo: le dichiarazioni e tutto quello che sappiamo. comingsoon.it scrive

Slow Horses, la serie con star Gary Oldman, ottiene il rinnovo per la stagione 7 - La serie Slow Horses ha ottenuto da parte di Apple TV+ il rinnovo per la stagione 7, ancora prima che in streaming arrivi il quinto capitolo della storia. Come scrive msn.com