Maresca che gaffe col giornalista brasiliano! L' italiano viene smentito così

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Fluminense, l’allenatore del Chelsea ha sottolineato con orgoglio che i suoi calciatori hanno disputato ben 60 partite questa stagione. Tuttavia, un inatteso colpo di scena arriva dal giornalista brasiliano, che smentisce con fermezza questa affermazione, dando così un tocco di suspense e curiosità all’evento, lasciando tutti a chiedersi come si svilupperà la vicenda.

Nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Fluminense, il tecnico del Chelsea ha voluto rimarcare il fatto che i suoi giocatori, in questa stagione, hanno giocato ben 60 partite. La reazione del giornalista brasiliano, però, è del tutto inaspettata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maresca, che gaffe col giornalista brasiliano! L'italiano viene smentito così

Maresca, che gaffe col giornalista brasiliano! L'italiano viene smentito così; La gaffe di Maresca: Noi 63 partite, voi? Ma il giornalista brasiliano lo gela

Gaffe di Maresca alla vigilia di Fluminense-Chelsea: "Noi 63 partite in stagione, loro?". Ma i brasiliani ne hanno giocate 70 - Il tecnico italiano dei Blues ha voluto sottolineare la fatica accumulata dai suoi giocatori durante una stagione lunga e logorante, evidenziando che i londinesi arrivano alla competizione dopo aver ... calciomercato.com scrive

Gaffe di Maresca alla vigilia di Fluminense-Chelsea: “Noi 63 partite”, ma i brasiliani ne hanno giocate 70 - partita del Mondiale per Club, il tecnico del Chelsea si lamenta del numero di gare giocate, ma un giornalista lo corregge: il Fluminense ha fatto di più. Lo riporta msn.com