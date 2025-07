Dune – Parte Tre | confermato il titolo del film a breve il via alle riprese

Dune – Parte Tre è finalmente ufficiale: il titolo del nuovo capitolo diretto da Denis Villeneuve è stato confermato, e le riprese prenderanno il via a breve. Dopo il nome provvisorio "Messia di Dune", il film promette di portare sul grande schermo l'epica saga di Frank Herbert, con Paul "Muad’Dib" Atreides che si prepara a dominare Arrakis come imperatore. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questa nuova avventura?

Il prossimo ritorno di Denis Villeneuve ad Arrakis è ufficialmente intitolato Dune – Parte Tre. Secondo alcune indiscrezioni, il film sarebbe inizialmente stato chiamato “ Messia di Dune ”, in riferimento al libro di Frank Herbert del 1969 da cui il film trarrà la sua trama, seguendo Paul “Muad’Dib” Atreides mentre assume il ruolo di imperatore. Su Rentrak, il film è però ora elencato come Dune – Parte Tre. Come riportato da Variety, il film includerà anche sequenze girate con telecamere Imax. Tuttavia, Dune – Parte Tre non sarà interamente girato con telecamere Imax, seguendo le orme di Odissea di Christopher Nolan, che è il primo e finora unico film prodotto in questo modo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: dune - film - confermato - titolo

Momenti indimenticabili di dune: messia che vorrei vedere nel film di denis villeneuve - I momenti più indimenticabili di "Dune Messiah" sono attesi con trepidazione nel prossimo film di Denis Villeneuve, che promette di portare sul grande schermo le intuizioni più profonde del sequel.

«È un concorso per un posto fisso tra i Gremlin?». «Sembra più una locandina della nuova stagione di The Walking Dead o di un film con una apocalisse zombie». «Guardarla prima di pubblicare gli pareva brutto?». Fioccano gli sfottò sui social per un'immagi Vai su Facebook

Dune: Messiah, confermato il ritorno di un personaggio dei primi film?; ‘Dune: Messiah’, riprese anticipate al 2026?; Dune - Parte Due eletto miglior film dagli utenti di Letterboxd.

Dune 3, Timothée Chalamet ha rasato i suoi amati capelli: nuovo look per Paul Atreides! - Guardate la nuova immagine di Timothée Chalamet, che potrebbe aver svelato il look che avrà nel prossimo film Dune: Messia. Come scrive cinema.everyeye.it

Dune: Messiah, confermato il ritorno di un personaggio dei primi film? - Movieplayer.it - Denis Villeneuve ha recentemente confermato che il suo adattamento di Dune: Messiah, anche se sembra che il titolo sarà Dune: Parte 3, arriverà molto presto e la produzione dovrebbe iniziare ... Si legge su movieplayer.it