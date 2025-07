Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | entro il 31 luglio nomine da GaE e concorsi Dal 1° al 13 agosto scorrimento GPS sostegno dal 14 al 18 agosto domanda minicall veloce

Se sei un docente in attesa di aggiornamenti, non puoi perdere le scadenze per le immissioni in ruolo 2025/26! Dal 31 luglio alle operazioni di scorrimento GPS dal 14 al 18 agosto, ogni dettaglio è fondamentale per pianificare il tuo futuro. Le date, ancora soggette a conferma, sono state anticipate nel corso del Ministero, offrendo un'opportunità concreta per prepararsi al meglio. Ecco tutto quello che devi sapere per non lasciarti sfuggire nulla.

Immissioni in ruolo per il personale docente anno scolastico 202526: ecco le scadenze per le varie fasi. Si tratta delle date anticipate ai sindacati nel corso della riunione di oggi al Ministero, che dovranno essere confermate con la pubblicazione dell'allegato A quindi ancora suscettibili di modifica. Sono comunque già a disposizione degli Uffici Scolastici le funzioni per la convocazione degli aspiranti. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202526: entro il 31 luglio nomine da GaE e concorsi. Dal 1° al 13 agosto scorrimento GPS sostegno, dal 14 al 18 agosto domanda minicall veloce . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

