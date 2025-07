Tour de France 2025 Pogacar vince la quarta tappa | la classifica

Tadej Pogacar si conferma protagonista indiscusso al Tour de France 2025, conquistando la quarta tappa in un emozionante sprint finale da Amiens a Rouen. Il campione del mondo ha dimostrato ancora una volta la sua classe, superando Mathieu Van der Poel e consolidando la sua leadership. Con questa vittoria, Pogacar rafforza la sua candidatura al titolo e annuncia il suo desiderio di lasciare il segno in questa edizione. La gara si infiamma: cosa ci riserverà il prossimo tratto?

Tadej Pogacar ha vinto oggi la quarta tappa del Tour de France, la frazione mossa di 174 km da Amiens Metropole a Rouen. Il campione del mondo ha battuto in uno sprint ristretto Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), che resta in maglia gialla con lo stesso tempo del fuoriclasse dell’UAE Team Emirates – ma con migliori piazzamenti – e il capitano della Visma-Lease a bike Jonas Vingegaard. Grazie a questa vittoria il ciclista sloveno ha ottenuto il centesimo successo da professionista, il 18° complessivo sulle strade della Grande Boucle. Nella generale Van der Poel e Pogacar sono appaiati con lo stesso tempo, Vingegaard è terzo a 8 secondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tour de France 2025, Pogacar vince la quarta tappa: la classifica

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

