Virus respiratorio medici più vaccinisti di Pfizer a scapito di mamme e bambini

Un nuovo capitolo si apre nel panorama della salute infantile: il vaccino contro l’RSV, prodotto da Pfizer, sarà somministrato alle donne incinte quasi due mesi prima delle indicazioni ufficiali. Una decisione che solleva interrogativi e preoccupazioni tra medici e genitori, affinché siano garantite scelte informate e sicure per le mamme e i loro bambini. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa scelta e quali sono le implicazioni.

Il nuovo farmaco contro l’Rsv verrà somministrato alle donne incinte quasi due mesi prima di quanto indicato dal produttore. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Virus respiratorio, medici più vaccinisti di Pfizer a scapito di mamme e bambini

