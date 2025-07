Malore Lotito prima la preoccupazione per un ricovero al Policlinico Gemelli e poi la smentita del presidente della Lazio La ricostruzione di quanto successo

Un’ombra di preoccupazione ha avvolto i tifosi della Lazio con la notizia del malore di Claudio Lotito, ricoverato al Policlinico Gemelli. La tensione si è poi placata grazie alla smentita del presidente, che ha rassicurato sulla sua condizione. Un episodio che dimostra come anche i protagonisti più forti possano essere vulnerabili, ricordandoci l’importanza di affidarsi sempre alla verità. Ma cosa è realmente successo?

Malore Lotito, è circolata la notizia che ha destato preoccupazione per un ricovero al Policlinico Gemelli e poi è arrivata la smentita del presidente. Ore di apprensione per le condizioni di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è stato ricoverato nel tardo pomeriggio di oggi al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, il patron biancoceleste si sarebbe sentito male mentre si trovava in Senato, a Palazzo Madama, rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza presso la nota struttura ospedaliera della Capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Malore Lotito, prima la preoccupazione per un ricovero al Policlinico Gemelli e poi la smentita del presidente della Lazio. La ricostruzione di quanto successo

