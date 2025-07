Fritz-Khachanov | highlights Wimbledon

Taylor Fritz conquista il suo primo storico semifinalismo a Wimbledon, un traguardo che segna una svolta nella sua carriera e accende le speranze di un nuovo campione. Con uno stile deciso e momenti di pura adrenalina, Fritz ha battuto l’esperto russo Karen Khachanov in quattro set appassionanti (6-3, 6-4, 1-6, 7-6). Scopri gli highlights di questa incredibile vittoria e lasciati coinvolgere dalla magia del tennis ai livelli più alti.

