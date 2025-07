Il maltempo non molla l' Italia si muove la frana in Cadore

L’Italia continua a essere sotto assedio dal maltempo, che in Cadore provoca frane e smottamenti sempre più frequenti. Mentre la natura si trasforma, le conseguenze si fanno sentire: strade chiuse, paesaggi sconvolti e un senso di emergenza crescente. La situazione richiede risposte rapide e decisive, perché ogni giorno che passa aumenta il rischio per comunità e territori. Approfittando di una situazione così critica, è fondamentale agire con tempestività e unità.

Un tempo in estate la pioggia abbondante in montagna faceva crescere i funghi nel bosco, adesso genera frane e smottamenti. In Cadore è ogni giorno così. Nella notte l'ennesima colata. Altro fango e detriti, dopo il dissesto che ha portato alla chiusura dell'Alemagna, la statale che conduce a Cortina. Si sta valutando l'ipotesi di deliberare lo stato di emergenza nazionale, dopo quella regionale già decretata. Questo mentre, approfittando di una finestra di bel tempo, si collaudano i pluviometri, dei radar in grado di monitorare eventuali nuovi crolli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il maltempo non molla l'Italia, si muove la frana in Cadore

In questa notizia si parla di: cadore - maltempo - molla - italia

