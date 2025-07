Piantedosi e i ministri Ue respinti dalla Libia E la sinistra la spara grossa

La recente visita del ministro Piantedosi e dei ministri UE in Libia ha sollevato molte polemiche, con un rifiuto inatteso che mette in discussione le strategie di cooperazione internazionale. Mentre la sinistra attacca duramente questa presa di posizione, il gesto evidenzia le complessità diplomatiche e le sfide di un’Europa sempre più impegnata a gestire i flussi migratori. Ma cosa c’è dietro questa decisione? Il dibattito è appena iniziato.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme agli omologhi di Grecia e Malta e al Commissario dell'Unione Europea per la Migrazione, Magnus Brunner, sono stati respinti all'aeroporto di Bengasi, in Libia, dove erano giunti nell'ambito di una missione del Team Europe, attraverso il quale Commissione europea e Stati membri lavorano in modo coordinato per massimizzare l'impatto delle rispettive strategie di cooperazione allo sviluppo. Il governo libico, in una nota ufficiale, parla di "superamento palese dei protocolli diplomatici e delle convenzioni internazionali, attraverso comportamenti che non rispettano la sovranitĂ nazionale libica", superamento - non meglio specificato - che "rappresenta una chiara violazione delle leggi libiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piantedosi e i ministri Ue respinti dalla Libia. E la sinistra la spara grossa

In questa notizia si parla di: piantedosi - respinti - libia - ministri

Piantedosi e i ministri Ue respinti dalla Libia. E la sinistra non si tiene - Il recente episodio a Bengasi mette in crisi le strategie di cooperazione internazionale, evidenziando tensioni tra Italia, UE e Libia.

Il governo dell'est della Libia ha respinto una delegazione di ministri europei al loro arrivo a Bengasi. Della delegazione facevano parte il commissario Ue alle migrazioni e i ministri degli Interni di Grecia, Malta e l'italiano Matteo Piantedosi. #ANSA Vai su X

Ieri Saddam Haftar, accusato di crimini di guerra e contro l’umanità come Almasri, è stato ricevuto con tutti gli onori dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Mentre il Ministro stringe la mano a uno dei peggiori criminali del Mediterraneo, ribadiamo che la co Vai su Facebook

Piantedosi respinto dalla Libia: “Persona non gradita”. Viminale: “Incomprensione”; Piantedosi respinto in Libia con delegazione ministri Ue, Bengasi: «Ingresso illegale, persone non gradite». Fonti: «Una incomprensione»; Libia, respinti Piantedosi e altri ministri Ue in visita: “Non graditi”.

Piantedosi e i ministri di Grecia e Malta respinti dalla Libia. E la sinistra non si tiene - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme agli omologhi di Grecia e Malta e al Commissario dell'Unione Europea per la Migrazione, ... Lo riporta iltempo.it

Piantedosi respinto in Libia con delegazione ministri Ue, Bengasi: «Ingresso illegale, persone non gradite». Fonti: «Una incomprensione» - Il governo dell'est della Libia ha respinto una delegazione di ministri europei al loro arrivo a Bengasi. Da msn.com