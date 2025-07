Artisti e non solo dell’Associazione Fior di Loto a Matera al premio ModArt Exhibition

L’associazione Fior di Loto di Matera si prepara a brillare al Premio ModArt Exhibition di Vibo Valentia, presentando talenti e innovazioni artistiche tra le affascinanti atmosfere dei Sassi. Con il nuovo catalogo “Donne in trasformazione”, curato dalla critica Sonia Demurtas, l’evento si arricchisce di un ponte tra creatività e impegno sociale. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte possa essere motore di cambiamento e ispirazione.

Vibo Valentia – Pronto per la stampa il nuovo catalogo a colori curato ed edito dalla critica d'arte Sonia Demurtas, il volume intitolato "Donne in trasform-azione", è in collegamento con un grande evento culturale ed artistico, ovvero il Premio ModArt Exhibition (12-20 Luglio), presso Matera la città dei Sassi, che nasce dietro l'attenta organizzazione della curatrice d'arte Felicia Curci che ha coinvolto nel progetto l'editrice Demurtas. Questo prezioso catalogo nasce per legare tra loro artisti che apparentemente non hanno nulla in comune ma che in realtà sono legati dalla stessa fermezza di elogiare la donna e la sua grazia.