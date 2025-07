Slow Horses la serie con star Gary Oldman ottiene il rinnovo per la stagione 7

Cosa rende "Slow Horses" un successo così irresistibile? La risposta sta nell'abile mix di suspense, umorismo nero e l'interpretazione magistrale di Gary Oldman. Con il rinnovo per la settima stagione annunciato prima dell’uscita del quinto capitolo, gli appassionati possono aspettarsi ancora più colpi di scena e avventure coinvolgenti. Questa serie si conferma un must imperdibile nel panorama delle spy story.

Apple TV+ ha annunciato online che la sua serie Slow Horses, tratta dai romanzi di Mick Herron, avrà una settima stagione. La serie Slow Horses ha ottenuto da parte di Apple TV+ il rinnovo per la stagione 7, ancora prima che in streaming arrivi il quinto capitolo della storia. Lo show con protagonista Gary Oldman è tratto dai romanzi scritti da Mick Herron e i produttori hanno già anticipato quale libro sarà alla base degli episodi. Cosa racconterà Slow Horses 7 La settima stagione di Slow Horses porterà sugli schermi televisivi la storia raccontata tra le pagine di Bad Actors, pubblicato nel 2022. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Slow Horses, la serie con star Gary Oldman, ottiene il rinnovo per la stagione 7

Nuovo thriller crime netflix con l'86% su rotten tomatoes perfetta fusione tra slow horses e the killing

