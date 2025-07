Come da Coco | la sfilata Couture di Chanel torna alle origini

una raffinata interpretazione di eleganza senza tempo. Tra tessuti pregiati e dettagli ricercati, Chanel riporta alla luce l’essenza della sua storia, celebrando un ritorno alle origini che conquista cuore e immaginazione. Un omaggio alla vera essenza della couture, dove semplicità e raffinatezza si incontrano in un connubio perfetto.

Tra le luci morbide del Salon d’Honneur del Grand Palais, Chanel ha presentato una collezione Haute Couture che parla sottovoce, ma con profondità. L’atmosfera, pensata da Willo Perron, rievoca i salotti di 31 rue Cambon, luogo in cui Gabrielle Chanel celebrava la semplicità come principio fondante della Couture. Ispirata ai paesaggi inglesi e scozzesi cari a Mademoiselle, la collezione AI 2025-2026 rielabora i classici invernali attraverso proporzioni maschili e una palette naturale. I completi in tweed si alleggeriscono, sembrano maglie, mentre il bouclé si trasforma in eco-lana, ricamata e dipinta. 🔗 Leggi su Amica.it