Ragazzo che volevi fare scena muta all’orale credevamo in te Ma a qualcosa hai risposto

In un mondo dove le sfide scolastiche si intrecciano con tensioni globali, il talento e la determinazione emergono come fari di speranza. Un ragazzo che rifiuta l’orale, simbolo di resistenza contro un sistema competitivo, ci invita a riflettere sull’essenza dell’agonismo. Da quando avevo cinque anni, ho vissuto questa corsa, alimentata dalla passione e dalla volontà di superare ogni ostacolo. È proprio questa volontà che può cambiare il nostro futuro.

Mentre il Financial Times titola: "Porto di Rotterdam si attrezza per eventuale guerra contro i russi", per fortuna qui si parla d'altro. La società agonistica, di questo argomenterà il paragrafo di oggi. In onore del diciottenne che si è rifiutato di dare l'orale alla maturità perché non ci crede e perché i voti incoraggiano un triste agonismo del sistema. È proprio vero. Io sono agonista da quando avevo cinque anni. Nacque mio fratello a inizio estate, il primo di due, e fu chiaro subito che non sarei mai più stata la preferita sul trono. Fui gettata ai lupi, nessuno curava la mia sensibilità tranne mio nonno che però offriva sostegno parziale, cinquecento lire al pomeriggio per comprare un Fior di fragola.