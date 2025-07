Chi era Andrea Russo l’uomo risucchiato dal motore di un aereo a Bergamo

Andrea Russo, un uomo di 35 anni nato a Calcinate, è tragicamente morto risucchiato dal motore di un aereo a Bergamo, poco prima del decollo. La sua vita, segnata da difficoltà in adolescenza e da un momento di crisi, si è conclusa in modo drammatico. Questa vicenda sconvolgente riaccende il dibattito sulla salute mentale e sulla prevenzione. Ma cosa ha portato Andrea a questo punto? Scopriamolo insieme.

Era nato a Calcinate, a 15 chilometri dall’aeroporto di Bergamo, Andrea Russo, il 35enne che martedì mattina è morto risucchiato dal motore di un aereo poco prima del decollo. Una vita segnata da problemi in adolescenza. Fino a quando, è questa l’ipotesi secondo la procura di Bergamo, non ha deciso di farla finita. Ha raggiunto lo scalo di Orio al Serio a bordo della sua 500 Rossa e l’ha lasciata nel parcheggio, dirigendosi poi verso la zona degli arrivi, come se dovesse aspettare qualcuno. Ma non era lì per quello, non c’era nessuno da attendere dopo i nastri per le valigie e i controlli. Russo ha invece imboccato una porta secondaria che dà direttamente sulla pista, lanciandosi verso l’aereo Volotea in fase di rullaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it