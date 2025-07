La sinistra usa il disguido Ue contro il governo

In un scenario politico sempre più complesso, la sinistra sfrutta il disguido UE per mettere sotto accusa il governo italiano. A causa di un'“incomprensione protocollare”, una delegazione europea, guidata dal Commissario per gli Affari Interni e la Migrazione, è stata costretta a tornare indietro, alimentando tensioni e polemiche. Ma cosa nasconde realmente questa crisi diplomatica? La risposta potrebbe riservare sorprese inattese.

A causa di " un' incomprensione protocollare non gestita dalla delegazione italiana ", come riferiscono fonti del Viminale, una delegazione europea composta dal Commissario Europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, dal ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi, e dai suoi colleghi di Grecia e Malta è stata costretta a tornare indietro. Le autorità della Libia orientale, che fanno riferimento al generale Khalifa Haftar hanno intimato alla delegazione di lasciare "immediatamente" il Paese, denunciando non meglio precisate " violazioni " commesse dai tre ministri. Le autorità della Libia orientale hanno dichiarato i tre ministri " persone non gratae " ma dal Viminale fanno sapere che " la definizione di 'persona non grata' riguarda uno dei presenti ma non è il ministro Piantedosi ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra usa il disguido Ue contro il governo

Brutta cosa i respingimenti. Così a sinistra usano il disguido Ue in Libia contro il governo italiano.

