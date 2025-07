Allarme Coldiretti Toscana clima impazzito devasta i campi nel Volterrano

L’allarme di Coldiretti Toscana scuote le coscienze: il clima impazzito sta devastando i campi nel volterrano, con un incremento esponenziale di eventi estremi. Nel 2025, si sono verificati ben 89 fenomeni atmosferici eccezionali, con marzo come mese nero. La regione si trova di fronte a una crisi senza precedenti, che mette a rischio l’economia agricola e la sopravvivenza stessa delle comunità locali. È urgente agire prima che il danno diventi irreparabile.

Volterra, 8 luglio 2025 - Triplicati gli eventi estremi in Toscana nel 2025. Dall'inizio dell'anno ad oggi i fenomeni atmosferici eccezionali sono stati 89. Il mese horribilis è stato marzo con ben 41 nubifragi in un mese, più di uno al giorno, che hanno causato alluvioni e danni complessivi per 100 milioni di euro a famiglie ed imprese nelle province di Firenze, Pisa, Prato e Livorno. Sono i numeri forniti da Coldiretti Toscana sulla base dell'elaborazione dei dati del servizio European Severe Weather Database che fotografano chiaramente un aumento degli eventi estremi nei primi 7 mesi dell'anno.

In questa notizia si parla di: toscana - coldiretti - allarme - clima

