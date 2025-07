Suzuki Marine festa a Palermo per i 60 anni di motori fuoribordo

Celebrare sei decenni di innovazione e potenza nelle acque di Palermo: Suzuki Marine ha festeggiato i 60 anni dei motori fuoribordo con un evento epico. Un’incredibile festa di 60 ore di navigazione continua, senza mai spegnere i motori, che ha sottolineato l’affidabilità e la passione che da sempre contraddistinguono la divisione nautica della casa giapponese. Un traguardo memorabile, testimonianza di eccellenza e innovazione nel mondo marittimo.

La divisione nautica della casa nipponica ha festeggiato a Palermo i primi 60 anni di storia dei motori fuoribordo. Una festa lunga 60 ore di navigazione no-stop senza mai spegnere i motori.

