Lazio malore per Claudio Lotito Ricoverato al Gemelli per accertamenti

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha avuto un lieve malore mentre si trovava nell’aula del Senato, portandolo prontamente al Policlinico Gemelli di Roma per gli accertamenti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra tifosi e cittadini, ma le sue condizioni sono attualmente sotto controllo. Restate con noi per tutte le ultime novità su questa vicenda che tiene banco nel mondo dello sport e della politica.

Lazio, Claudio Lotito ricoverato al Gemelli per un lieve malore: le ultime dall'ospedale. Il presidente biancoceleste è stato vittima di un malore nel pomeriggio mentre si trovava nell'aula del Senato. Successivamente è stato trasportato all'Ospedale Policlinico Gemelli di Roma per gli accertamenti di routine. Al momento il presidente, nonchè senatore di Forza Italia, è ricoverato.

