Real Madrid ad un passo un altro grande colpo! Ecco quando è prevista la chiusura con il Benfica

Il Real Madrid si prepara a rinforzare la rosa con un nuovo grande colpo: il trasferimento di Álvaro Carreras, giovane talento spagnolo del Benfica, è ormai imminente. Con l'ultimo intoppo superato, i blancos puntano a chiudere l'affare entro fine mese, consolidando ulteriormente la loro posizione tra le squadre più ambiziose d'Europa. Attesa quindi per l'annuncio ufficiale, mentre i tifosi sognano già nuovi trionfi.

Real Madrid, ad un passo un altro grande colpo di mercato! Ecco quando è prevista la chiusura con il Benfica. Le ultimissime Il trasferimento di Alvaro Carreras al Real Madrid è ormai solo questione di giorni. Il giovane talento spagnolo, classe 2003, attualmente in forza al Benfica, è stato individuato dalla dirigenza delle merengues come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid, ad un passo un altro grande colpo! Ecco quando è prevista la chiusura con il Benfica

In questa notizia si parla di: benfica - realmadrid - passo - altro

? #RealMadrid a un passo dal raggiungere l'accordo col #Benfica per #Carreras [ @FabrizioRomano ] #Calciomercato #Transfers #LaLiga #LigaNos Vai su X

Genoa, vicino il colpo in attacco: intesa ad un passo col Benfica per Tengstedt Il Genoa si muove con forza sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Patrick Vieira la prossima stagione. A fronte della sempre più probabile uscita di Ahanor, con destin Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi; Inter-Monaco 3-0, Dinamo-Milan 2-1, Barcellona-Atalanta 2-2, Juve-Benfica 0-2 e Sporting-Bologna 1-1 - Champions League: la classifica; UEFA Champions League: le squadre che hanno perso più finali.

Carreras al Real Madrid, ci siamo: i Blancos lo riacquisteranno per decine di milioni - Il Benfica ha scelto di non fare muro per Carreras, che tornerà al Real dopo gli anni nelle giovanili: dopo il Mondiale la chiusura dell'affare. Da msn.com

Le aperture portoghesi - Benfica, altro passo falso: "La crisi esiste" - Benfica, altro passo falso: "La crisi esiste" TUTTO mercato WEB. tuttomercatoweb.com scrive