Bengasi | stop a ministri Ue e Piantedosi

A Bengasi, il governo dell'est della Libia ha bloccato l'accesso a una delegazione di ministri europei, inclusi Piantedosi, per un presunto mancato rispetto delle procedure di ingresso. Questa decisione scuote le relazioni diplomatiche nella regione, evidenziando tensioni tra Libia e Unione Europea. Un episodio che potrebbe avere ripercussioni sulla cooperazione internazionale e sulla stabilità locale, lasciando aperti numerosi interrogativi sulle future dinamiche diplomatiche.

19.10 Il governo dell'est della Libia ha respinto una delegazione di ministri europei al loro arrivo a Bengasi. C'era anche il ministro dell'Interno Piantedosi. Lo hanno reso noto le autorità della Libia, governo parallelo a quello di Tripoli. In una nota, si parla di un "mancato rispetto" delle procedure di ingresso e soggiorno dei diplomatici stranieri stabilite dal governo libico. Al loro arrivo gli è stato notificato "l'obbligo di lasciare il territorio libico quali persone non grate". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

