Trump invoca sanzioni contro la Russia e ribadisce | Non sono per niente contento di Putin

In un contesto di tensione globale, Trump torna a fare sentire la sua voce, invocando sanzioni contro la Russia e sottolineando la sua insoddisfazione per Putin. La sua promessa di fornire ulteriori armi all’Ucraina rafforza la posta in gioco, mentre il tragico decesso del ministro russo dei Trasporti aggiunge un ingrediente di mistero e preoccupazione internazionale. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questi sviluppi cruciali.

Il presidente Usa assicura: "Invieremo altre armi all'Ucraina, devono difendersi". Morto il ministro dei Trasporti russo che era stato rimosso dal leader del Cremlino: "Si è suicidato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump invoca sanzioni contro la Russia e ribadisce: "Non sono per niente contento di Putin"

In questa notizia si parla di: trump - invoca - sanzioni - russia

