Lazio Lotito ricoverato al Gemelli per un lieve malore

Notizie di aggiornamento dall’ultima ora: Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato un lieve malore. La notizia, confermata da La Gazzetta dello Sport, sottolinea l’importanza di monitorare attentamente le sue condizioni e di seguire gli sviluppi. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli ufficiali, certi che la sua salute sia al primo posto.

È notizia dell’ultim’ora che Claudio Lotito è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il presidente della Lazio ha accusato un lieve malore che lo ha costretto ad alcuni accertamenti medici. Lotito ricoverato, i dettagli. Di seguito quanto si legge sull’edizione online della Rosea: “Il presidente della Lazio ha avuto un malore ed è stato necessario il trasporto in ospedale in ambulanza per procedere con tutti gli accertamenti del caso. Nulla di grave dai primi riscontri che hanno preceduto alcune dichiarazioni dello stesso presidente della Lazio e senatore che all’agenzia LaPresse ha commentato, scherzando: «Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lazio, Lotito ricoverato al “Gemelli” per un lieve malore

