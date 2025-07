Calciomercato Inter Abdullah Kavukcu in missione verso l’Italia Trattative con più club | ci sono Calhanoglu e Sommer!

Calciomercato Inter in fermento: Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray, è in missione in Italia per negoziare con diversi club, tra cui anche l'Inter. Le trattative coinvolgono nomi di primo piano come Calhanoglu e Sommer, alimentando grande entusiasmo tra i tifosi. La missione del dirigente turco potrebbe sconvolgere gli equilibri di mercato: scopriamo insieme quali saranno le prossime mosse e le possibili sorprese!

Il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, è atteso nuovamente in Italia nelle prossime ore per portare avanti alcune importanti trattative di mercato. La notizia è stata riportata in patria dal quotidiano Haberturk e confermata da Tutto Mercato Web. La missione del dirigente giallorosso si concentrerà su diverse questioni legate ai trasferimenti, coinvolgendo club italiani, tra cui l' Inter e alcuni dei principali obiettivi del Galatasaray per la nuova stagione.

Il #Galatasaray infiamma il calciomercato Come riportato su X dal giornalista di Sportimediaset, Orazio Accomando, e confermato da fonti turche, il vicepresidente del club turco, Abdullah Kavukçu, è in viaggio verso l'Italia ? #Calhanoglu #Inter #sp Vai su X

