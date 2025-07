Stefania Nobile indagata per il caso Gintoneria va ospite in discoteca a Milano | con lei c'è anche Wanna Marchi

Stefania Nobile, protagonista di recenti vicende giudiziarie, si reinventa sui social, offrendo serate, sponsorizzazioni ed eventi esclusivi a Milano. Con la presenza della celebre mamma Wanna Marchi, pronta a supportarla, il duo si apre al pubblico in modo nuovo, tra glamour e intrattenimento. La loro rinascita digitale promette di catturare l’attenzione: scopriamo insieme come questa famiglia sta riscrivendo il proprio futuro. Continua a leggere.

All'ex televenditrice sono stati di recente revocati i domiciliari. Oggi Stefania Nobile, con la madre Wanna Marchi, si mette a disposizione su Instagram per serate, sponsorizzazioni, eventi, chef a domicilio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefania Nobile torna in libertà : “Non spacciava droga né gestiva prostitute nella Gintoneria di Lacerenza, gestiva la contabilità ” - Stefania Nobile, figlia della celebre Wanna Marchi, torna in libertà dopo tre mesi di arresti domiciliari.

