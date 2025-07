Ghf cos' è Gaza Humanitarian Foundation che distribuisce aiuti a Gaza creata da BCG e voluta da Trump e Netanyahu Onu | Usata per deportare palestinesi

La Gaza Humanitarian Foundation (GHF), creata da BCG e sostenuta da leader come Trump e Netanyahu, si presenta come un'importante voce di aiuto per i civili di Gaza. Tuttavia, recenti testimonianze rivelano che i centri di distribuzione sono stati teatro di tragedie, con centinaia di civili palestinesi uccisi nelle ultime settimane. Questa organizzazione, collegata a piani controversi di deportazione ideati dall'Ins, solleva dubbi sulla reale natura delle sue operazioni umanitarie.

Nei centri di distribuzione degli aiuti umanitari della GHF sono stati uccisi centinaia di civili palestinesi nelle ultime settimane. L'organizzazione √® stata lanciata da BCG, societ√† di consulenza coinvolta insieme a Blair nel piano "Aurora" per deportare 2,2 milioni di palestinesi, ideato dall'Ins. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Ghf, cos'√® Gaza Humanitarian Foundation che distribuisce aiuti a Gaza, creata da BCG e voluta da Trump e Netanyahu, Onu: "Usata per deportare palestinesi"

In questa notizia si parla di: gaza - aiuti - humanitarian - foundation

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - A Gaza, la crisi alimentare è drammatica: un bambino su due soffre di grave malnutrizione mentre gli aiuti umanitari rimangono bloccati.

La Gaza Humanitarian Foundation sta conducendo una massiccia operazione di distribuzione di aiuti, consegnando direttamente alla popolazione di Gaza beni di prima necessità per un valore di oltre 50 milioni di pasti. Non ad Hamas, ma alle famiglie. A chi Vai su X

La Boston Consulting Group √® anche promotrice della controversa Gaza Humanitarian Foundation, che dovrebbe gestire la distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia. Dopo lo scoop del Financial Times, l'azienda ammette che ¬ęla portata completa di que Vai su Facebook

AMERICA/USA - I connotati religiosi della Gaza Humanitarian Foundation; Gaza: Hamas positiva su proposta di tregua; Cosa prevede la proposta di tregua Usa a Gaza, dagli ostaggi agli aiuti.

Da quando la Gaza Humanitarian Foundation gestisce gli aiuti nella Striscia sono morte 549 persone - Quindici organizzazioni umanitarie hanno invocato la chiusura della Ghf a Gaza per il suo approccio "militarizzato" e "caotico". Da dire.it

Gaza, Onu: uccisi 613 palestinesi in centri distribuzione in un mese - Circa 613 persone sono state uccise durante la distribuzione di aiuti a Gaza dalla fine di maggio, di cui 509 solo ... stream24.ilsole24ore.com scrive