Caddy e risciò a Firenze scatta lo stop nell’area Unesco

Firenze dà il via a una svolta decisa per tutelare il suo patrimonio UNESCO: presto, a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento comunale, caddy, risciò e altri mezzi atipici saranno banditi dall’area più preziosa della città. Una scelta che mira a preservare la bellezza e l’autenticità del cuore storico, promuovendo forme di trasporto più sostenibili e rispettose dell’ambiente. La rivoluzione nel centro storico è ormai alle porte.

Firenze, 8 luglio 2025 – Caddy, risciò o altri mezzi atipici vietati nell'area Unesco di Firenze, ovvero nel centro storico. Lo stop arriva in seguito al "regolamento per lo svolgimento dell'attività di trasporto turistico" che a breve sarà approvato in giunta comunale, in seguito al vaglio del consiglio comunale prima di entrare in vigore. In concreto il trasporto effettuato con i mezzi atipici viene vietato su tutta l'area Unesco eccezion fatta per le navette turistiche elettriche (in numero massimo di 24) che dovranno rispettare alcune caratteristiche (massimo 8 passeggeri, colore bianco, omologazione come veicoli atipici M1, dotate di tutti i dispositivi di sicurezza, intestate ad agenzie di viaggio e turismo) e solo su due itinerari prestabiliti dal Comune per il quale dovranno chiedere il nulla osta alla direzione mobilità.