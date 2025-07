Locked | Nuovo trailer dal thriller con Bill Skarsgård

Eagle Pictures ha appena rilasciato il nuovo trailer di Locked – In Trappola, il thriller avvincente prodotto da Sam Raimi con Bill Skarsgård. Ispirato al successo argentino “4×4” e al suo adattamento brasiliano “A Jaula”, il film segue un giovane ladro di auto alle prese con un misterioso giustiziere dai metodi crudeli. Lasciatevi catturare da questa suspense mozzafiato, dove ogni scelta può essere fatale, e l’oscurità nasconde più di quanto sembri.

Eagle Pictures ha svelato il nuovo trailer di Locked – In Trappola, il thriller prodotto da Sam Raimi, con protagonista Bill Skarsgård. Pensato come una sorta di remake made in USA del thriller argentino del 2019 dal titolo “ 4×4 “, successivamente adattato in Brasile nel 2022 con “ A Jaula “, il film mette al centro dell’azione un piccolo ladro di auto alle prese con un misterioso giustiziere con metodi non proprio eroici. L’intera pellicola è ambientata all’interno di un auto infernale, con il protagonista impegnato a salvarsi la vita da quella che sembra una punizione sadica. Locked è stato prodotto, come anticipato, da Sam Raimi, diretto da David Yarovesky, già regista dell’ottimo film horror L’angelo della Morte – Brightburn. 🔗 Leggi su Universalmovies.it