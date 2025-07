Ondata di calore in Grecia l’Acropoli di Atene è parzialmente chiusa

L'ondata di calore che sta investendo la Grecia ha portato alla chiusura parziale dell'iconica Acropoli di Atene durante le ore più calde dell'8 luglio. Un provvedimento temporaneo volto a tutelare la salute dei visitatori e dei lavoratori, mentre il paese affronta temperature record che mettono a dura prova la resistenza della storica città. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come si stanno preparando le autorità.

Blackout dovuto all’ondata anomala di calore. Indennizzi automatici in bolletta - Dopo l’ondata di calore che ha sconvolto la nostra regione, si apre uno spiraglio di sollievo: un vertice in prefettura tra sindaca, Prefetto ed e-distribuzione ha fatto il punto sulla situazione, annunciando indennizzi automatici in bolletta per chi ha subito blackout.

Acropoli di Atene chiusa parzialmente per ondata di caldo eccezionale - Il celebre sito archeologico ha interrotto gli accessi pomeridiani per tutelare la salute di visitatori e lavoratori Il principale monumento archeologico greco, l'Acropoli di Atene, è stato parzialmen ... Scrive msn.com

Chiusura temporanea dell’acropoli di Atene nelle ore più calde per ondata di caldo estremo - Un’ondata di caldo record in Grecia porta alla chiusura temporanea dell’Acropoli di Atene nelle ore più calde per proteggere turisti e preservare il sito archeologico, con misure di sicurezza rafforza ... Segnala gaeta.it