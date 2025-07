Confesercenti Nico Gronchi è il nuovo presidente nazionale

Il mondo delle imprese si rinnova: Confesercenti elegge Nico Gronchi come nuovo presidente, segnando un importante cambio di passo dopo otto anni di leadership di Patrizia De Luise. Con il suo vasto bagaglio di esperienza, Gronchi porta con sé un vento di rinnovamento e nuove strategie per sostenere oltre 300.000 piccole e medie imprese italiane. Un capitolo che promette di essere ricco di sfide e opportunità per il settore.

(Adnkronos) – Passaggio di consegne al vertice di Confesercenti. Dopo otto anni alla guida dell'associazione, Patrizia De Luise lascia la presidenza. Le subentra Nico Gronchi, attuale vicepresidente vicario e presidente di Confesercenti Toscana. Lo rende noto Confesercenti in un comunicato.  Patrizia De Luise ha condotto la confederazione di imprese, che associa circa 300mila pmi nel .

Nico Gronchi nuovo presidente di Confesercenti. Sale al vertice nazionale, dopo l’uscita di scena di Patrizia De Luise - Nico Gronchi, già presidente di Confesercenti Toscana, assume il prestigioso ruolo di presidente nazionale dopo l'addio di Patrizia De Luise, che ha guidato l'associazione per otto anni.

