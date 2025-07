Turone | Senza fare tanti discorsi il gol era bono è stata una grande por*ata Tutte le volte che lo guardo… Zuliani non ci sta e sbotta

Maurizio Turone, protagonista di un gol controverso che ha fatto storia nel calcio italiano, torna a parlare di quella celebre partita del 1981 che ancora suscita emozioni e polemiche. Con sincerità e senza troppi giri di parole, l’ex calciatore della Roma rivela i suoi pensieri su quell’episodio, sottolineando come, a suo avviso, il gol fosse “bono” e definendo la situazione come “una grande por*ata”. Le sue parole offrono uno sguardo diretto e coinvolgente su uno degli episodi più discussi del calcio.

L'ex calciatore della Roma, Maurizio Turone, diventato famoso nel corso degli anni per il gol dubbio annullato nel match Scudetto contro la Juventus il 10 maggio 1981, è stato intervistato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport", dove tra i vari argomenti toccati, non poteva mancare quanto successo quel giorno e le sue parole sono state .