Sinner rischio ritiro da Wimbledon

Il sogno di Jannik Sinner a Wimbledon potrebbe rischiare di spegnersi prematuramente. Durante la partita contro Dimitrov, l'altoatesino ha accusato un fastidio al gomito che, oggi, lo ha costretto a interrompere gli allenamenti. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente in vista del quarto di finale contro Shelton. La paura cresce: potrebbe essere l'ultimo atto per Sinner in questo prestigioso torneo, mettendo in dubbio la sua partecipazione.

Il gomito di Sinner mette paura. L'altoatesino nella partita di ieri sera contro Dimitrov ha riportato un fastidio all'articolazione del braccio e oggi è stato costretto ad annullare l'allenamento. Da valutare le condizioni di salute per la partita dei quarti di finale contro Shelton, ma cresce il rischio che si possa ritirare da Wimbledon.

