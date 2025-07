La Promessa anticipazioni 9 luglio | Marcelo rivela a Teresa il bacio di Salvador Maria ascolta tutto!

Domani sera, su Rete 4 alle 19:40, torna "La Promessa" con nuovi colpi di scena a Cordova. Marcelo svela a Teresa un segreto sconvolgente: Salvador è stato visto baciare un'altra ragazza, mentre Maria ascolta tutto in silenzio. La serata promette emozioni intense e rivelazioni sorprendenti. Non perdere l’anteprima di questa avvincente puntata, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa ci riserva il destino dei nostri protagonisti.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4, Marcelo confida a Teresa un'informazione delicata: Salvador è stato visto baciare un'altra ragazza. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: con Cruz in preda ai dubbi e alla delusione per i sospetti sull'infedeltà del marito, Lorenzo si avvicina con fare premuroso. Intanto Petra affronta nuovamente Ayala, Riassunto dell'episodio precedente: Lorenzo sorprende la duchessa de Carril rivelandole di sapere che Vera è sua figlia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 9 luglio: Marcelo rivela a Teresa il bacio di Salvador, Maria ascolta tutto!

