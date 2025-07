Inter il bilancio sorride | maxi incassi dalle varie competizioni Netto di esercizio per la prima volta in utile! Le cifre

Inter il bilancio sorride: maxi incassi dalle varie competizioni e primo utile in assoluto! Nonostante le delusioni sportive come l’eliminazione dalla Champions League e la premature uscita dal Mondiale per Club, i numeri dimostrano una solidità economica che fa ben sperare. La stagione nerazzurra si conclude con un segnale positivo, confermando che, anche nei momenti difficili, la squadra mantiene una stabilità finanziaria che fa bene al club e ai suoi tifosi.

La stagione dell' Inter non si è conclusa nel migliore dei modi sul campo, con l'eliminazione dalla Champions League e l'uscita prematura dal Mondiale per Club. Tuttavia, nonostante i risultati sportivi non all'altezza delle aspettative, la dirigenza nerazzurra può sorridere per il bilancio finanziario, che ha registrato numeri molto positivi. Il cammino europeo della squadra, che era ancora sotto la guida di Simone Inzaghi e poi di Cristian Chivu, ha infatti portato maxi-incassi grazie alla proficua partecipazione alla Champions League.

