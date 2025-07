Firenze boom di visitatori ai monumenti del Duomo | 1 milione e 356mila nel 2024

Firenze celebra un record storico: oltre 1,35 milioni di visitatori hanno ammirato i monumenti del Duomo nel 2024, confermando la sua irresistibile attrattività. Un dato che testimonia l’importanza culturale e il successo delle iniziative dell’Opera di Santa Maria del Fiore, che nel bilancio ufficiale rivela un lieve aumento rispetto all’anno precedente. Le opere di restauro e valorizzazione continuano a rafforzare il patrimonio fiorentino, facendo di questa città un simbolo mondiale di arte e storia.

Firenze, 8 luglio 2025 – Un anno record per l’ Opera di Santa Maria de l Fiore. Secondo il bilancio pubblicato dall’Opera (disponibile, sia in lingua italiana che inglese, e scaricabile dal sito web dell’Opera dal seguente link https:duomo.firenze.ititchi-siamooggitrasparenzabilanci-annuali ) sono stati 1.356.484, in lieve aumento rispetto ai 1.328.522 del 2023. Le opere di restauro. Dal Bilancio emerge come l’Opera di Santa Maria del Fiore sia particolarmente impegnata nelle attività di restauro e manutenzione dei suoi monumenti, principale finalità statutaria e in definitiva motivo di esistenza dell’Ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it