Nicolas Jackson doppio tentativo dalla Serie A | la cifra richiesta dal Chelsea

Nicolas Jackson, protagonista di un doppio tentativo dalla Serie A, sta attirando l’attenzione dei top club italiani. Il Chelsea, dopo averlo portato dal Villarreal per 37 milioni di euro nel 2023, ha ora fissato una cifra richiesta che potrebbe aprire nuovi scenari di mercato. Chi sarà il prossimo a tentare il colpo? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Jackson si sta scrivendo in queste ore.

L’attaccante senegalese è stato accostato a due top club italiani: scopri la cifra richiesta dalla società di Premier League per farlo partire (LaPresse) – SerieANews.com Il nome di Nicolas Jackson ha iniziato a circolare in queste ore, in orbita Serie A. L’attaccante è ora in forze al Chelsea, che lo ha acquistato del 2023 dal Villarreal per 37 milioni di euro. Nella sua prima avventura con i Blues, durante la stagione 202324 realizza 17 reti e 6 assist in 44 presenze. Nell’annata appena trascorsa, invece, mette a referto 13 gol e 6 assist in 36 presenze. 🔗 Leggi su Serieanews.com