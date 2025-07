Isola dei Famosi 2025 intervista esclusiva a Teresanna Pugliese | Arrivare in finale è stato inaspettato Cristina ha meritato di vincere Prima di partire avevo messo in conto che sarei stata attaccata per aver lasciato i miei figli

Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne, ha lasciato il segno all’Isola dei Famosi 2025, arrivando sorprendentemente in finale. Con coraggio e determinazione, ha affrontato le sfide del reality, consapevole delle critiche per aver lasciato i propri figli. In questa intervista esclusiva, ci svela come si è preparata, cosa ha imparato e perché Cristina meritava di vincere. Ecco la sua storia, tra emozioni forti e passioni autentiche…

Teresanna Pugliese è stata senza dubbio una delle protagoniste de l'Isola dei Famosi 2025. L'ex volto di Uomini e Donne ha affrontato l'avventura nel reality di Canale 5 con grande energia e determinazione. Sempre coinvolta nelle dinamiche del gioco, non si è mai tirata indietro, non ha mai avuto timore di esprimere le proprie opinioni, anche a rischio di sembrare scomoda. Il suo temperamento deciso e autentico ha saputo conquistare il pubblico. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Teresanna Pugliese. Ai nostri microfoni, l'ex naufraga ha rivelato che arrivare in finale è stato per lei qualcosa di inaspettato: " Non mi aspettavo di arrivare in finale.

