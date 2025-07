Leoni | il talento che fa gola alle Big ma il Milan sarebbe la scelta perfetta

Il calciomercato estivo infiamma gli animi con voci di grandi manovre e colpi di scena, e al centro di tutto c’è Giovanni Leoni. Il talento che sta facendo gola alle big del calcio italiano potrebbe trovare nel Milan la sua nuova casa, un ambiente ideale per esplodere e conquistare il grande palcoscenico. Perché il club rossonero rappresenta la destinazione perfetta? Scopriamolo insieme.

Il calciomercato estivo si anima attorno a un nome che promette scintille: Giovanni Leoni. Ecco perchè il Milan sarebbe la scelta perfetta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leoni: il talento che fa gola alle Big, ma il Milan sarebbe la scelta perfetta

